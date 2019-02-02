加籍師闢大麻園 辯像種番茄平常
來台20多年的加拿大籍李姓美語老師，在桃園龍潭租屋處種大麻，刑事局從他開始網購大麻種子、設備時，即鎖定追查，日前一舉查獲163株大麻、近900克乾燥大麻花與整屋子植栽設備。他辯稱，加國大麻合法，為何台灣不行？甚至舉例：「這跟種番茄一樣平常。」訊後已遭收押。
52歲李男已取得居留證，平日在新北市林口補習班教美語，他利用桃園山區的透天厝闢建室內水耕大麻園。刑事局去年從網購大麻的線索，發現李陸續從國外網站透過國際郵包買大麻種子，經比對後，查出他還購買日照、灑水器材，研判栽種大麻牟利。
警方鎖定李男的大麻園位在桃園龍潭山坡旁的透天民宅，日前登門搜索，發現李不僅自行裝配水電管線，還設計圓桶形的培養植物生長架，同時搭配生長燈具，自動化照明以及灑水裝置，成功縮短大麻株的成長周期，約4個月即可收成，迥異於傳統室內水耕法。
李辯稱大麻都是供自己施用，否認販售牟利，「自己種比較安心，省錢。」還認為台灣跟不上國際大麻合法化潮流，警方並從他手機通訊軟體紀錄，懷疑他參與在台外籍人士的大麻販毒網路，檢方複訊後聲押獲准，檢警刻擴大追查毒品下游。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。