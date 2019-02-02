加籍師闢大麻園 辯像種番茄平常

2019年02月02日 04:11 中國時報 胡欣男 ／台北報導 ／台北報導

來台20多年的加拿大籍李姓美語老師，在桃園龍潭租屋處種大麻，刑事局從他開始網購大麻種子、設備時，即鎖定追查，日前一舉查獲163株大麻、近900克乾燥大麻花與整屋子植栽設備。他辯稱，加國大麻合法，為何台灣不行？甚至舉例：「這跟種番茄一樣平常。」訊後已遭收押。

52歲李男已取得居留證，平日在新北市林口補習班教美語，他利用桃園山區的透天厝闢建室內水耕大麻園。刑事局去年從網購大麻的線索，發現李陸續從國外網站透過國際郵包買大麻種子，經比對後，查出他還購買日照、灑水器材，研判栽種大麻牟利。

警方鎖定李男的大麻園位在桃園龍潭山坡旁的透天民宅，日前登門搜索，發現李不僅自行裝配水電管線，還設計圓桶形的培養植物生長架，同時搭配生長燈具，自動化照明以及灑水裝置，成功縮短大麻株的成長周期，約4個月即可收成，迥異於傳統室內水耕法。

李辯稱大麻都是供自己施用，否認販售牟利，「自己種比較安心，省錢。」還認為台灣跟不上國際大麻合法化潮流，警方並從他手機通訊軟體紀錄，懷疑他參與在台外籍人士的大麻販毒網路，檢方複訊後聲押獲准，檢警刻擴大追查毒品下游。

(中國時報)