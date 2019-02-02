豬年走春 探索淡蘭古道 嘗鮮鐵路單車

2019年02月02日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

春節9天連假開始，新北市的自然美景正適合民眾遠離塵囂、一探幽祕，新北市觀旅局建議，民眾過年期間可安排淡蘭古道北部步道旅遊，還可順道暢遊北海岸、東北角，到深澳體驗深澳體驗鐵道自行車、走訪金山老街、深澳漁港、九份、金瓜石等，飽覽山海風情。

走訪金山老街、金瓜石

觀旅局指出，草嶺古道是先民開闢淡蘭古道的其中一段，最為人知的是從新北市貢寮區遠望坑到宜蘭縣頭城鎮大里之間的山區路徑，全長8.5公里，途經新北市及宜蘭縣交界的草嶺，沿路經過兩個重要石碑，每年入秋後東北角管理處推廣芒花季，讓草嶺古道聲名遠播，健行後還可前往附近別具特色的貢寮街有機書店，沉浸在當地的人文氣息中。

另一條淡蘭古道的支線金字碑古道，又被稱為三貂嶺古道，是清同治六年（1867年）台灣總兵劉明燈經過此處時，題詩刻畫在三貂嶺岩壁，嵌上金箔，因而得名。

漫步雙溪公園、古渡口

除了金字碑外，步道上還留有清代咸豐元年（西元1851年）警告山民勿濫砍樹木的奉憲示禁碑，告示環境保育的意義，所留存的遺跡，成為古道歷史諳最佳見證。

結束金字碑古道可前往昔日淡蘭古道的重要中繼站─雙溪，漫步雙溪公園及古渡船頭，品味小鎮特有的的古厝、舊舖與人情味。

樹梅坪古道現場仍留有昔日的金礦坑口遺跡，古道另一端入口則是瑞雙公路旁的樹梅坪觀景台，擁有180度的視野，可遠望基隆山、無耳茶壺山、九份、金瓜石地區、以及北海岸沿線。行走於燦光寮古道，親訪山林中被遺忘的聚落遺址，感受滄田變遷，亦可順遊牡丹、雙溪小鎮。

觀旅局表示，更多新北市旅遊行程可上新北觀光旅遊網或加入新北旅客臉書粉絲團、Instagram查詢。

(中國時報)