冬日小旅行 來基隆看看海
基隆廟口美食廣富盛名，但海港基隆其實有許多台灣其他地方看不到的特殊海蝕地形，想來趟冬日小旅行，首先絕不能錯過有「台版威尼斯彩色島」稱號的正濱漁港；全新開幕的和平島公園「雷達站咖啡」坐擁270度遼闊太平洋海景；八斗子火車月台正對360度遼闊的山巒海景， 有「北台灣看海的最美車站」之稱。
正濱漁港經過市政府的規畫，從原先寂靜的漁港，一躍成為最火熱的打卡點。本來色調雜亂的漁村，現在多了16棟彩色繽紛小屋，走下觀景台，還會發現港內有許多小魚群，附近也有歐式餐酒館、美式早午餐、特色咖啡館等可供遊客選擇。
全新開幕的「和平島公園」擁有獨特海蝕地景，日前才獲國際最佳無障礙觀光景點獎項，遊客中心海景餐廳「藍食謐境」、海景咖啡廳「樂品喜塘」及「雷達站」去年11月正式營運，其中位於和平島公園制高點的「雷達站咖啡」原是軍事基地，業者接手後打造成富有軍事色彩卻融合愜意氛圍的海景咖啡廳，270度遼闊太平洋海景美不勝收。
位於潮境公園腳程10分鐘左右的八斗子車站更是號稱「北台灣看海的最美車站」，火車站月台正對360度遼闊的山巒海景，大方的讓遊客們任意收藏。想要飽覽山城美景的旅客，還可以走路前往望幽谷，V字型的山谷與大海、基隆嶼襯托得相輔相成，綿延的山脈層次分明海水色澤還會隨著時間不同變化，彷彿身處異國海岸。
(中國時報)
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