大稻埕藍色水路 貨櫃市集正夯

2019年02月02日 04:10 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

春節期間即將來到，您是否還在考慮去哪邊遊玩呢？不要再傷腦筋了，台北市公共運輸處推薦，到台北大稻埕碼頭搭乘藍色水路，讓您能悠遊穿梭淡水河，欣賞淡水河兩岸豐富的人文以及自然景觀，不希望春節期間闔家出遊遇到擁擠人潮的民眾，不妨選擇搭乘藍色水路，欣賞優美的河景風光，以不同角度享受及體驗台北風情。

搭乘藍色水路首先可以漫遊迪化老街，穿梭在辜宅、陳天來故居、李春生教會、李臨秋故居、莊協發商店、港町文化講堂等古色古香的景點中，一起探索大稻埕的人文與風情，彷彿置身於1920年代的大稻埕繁華街頭。

公共運輸處表示，古色古香的大稻埕碼頭現在除了搭船外，還多了一項新選擇，在市府規畫推動的貨櫃市集開始營運後，成為了許多民眾到訪必拍打卡的景點之一；全新進駐的貨櫃市集為碼頭風光注入新生命，也帶來觀光人潮，不但可以在河岸邊吹風、吃美食，還能在貨櫃屋天台看日落，另有不定期的活動、藝文表演，歡迎民眾一起來乘船，用不同角度欣賞台北之美。

接著搭上船艇，透過河上流動的步伐遊河到淡水，欣賞繽紛的沿岸景色，大稻埕碼頭業者將從大年初一到初六提供航班遊河到淡水的服務，透過船艇伴著水花飛揚暢遊旅程，絕對是農曆春節假期出遊的好選擇。

此外，各業者還提供「預約包船」服務，部分船舶可提供頂級伴唱卡拉OK，也是企業或家族集體出遊的好選擇，相關航班資訊及報名方式可上網搜尋「藍色水路微旅行」網站www.riverfun.net或FB粉絲團查詢。

(中國時報)