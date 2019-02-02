大稻埕藍色水路 貨櫃市集正夯
春節期間即將來到，您是否還在考慮去哪邊遊玩呢？不要再傷腦筋了，台北市公共運輸處推薦，到台北大稻埕碼頭搭乘藍色水路，讓您能悠遊穿梭淡水河，欣賞淡水河兩岸豐富的人文以及自然景觀，不希望春節期間闔家出遊遇到擁擠人潮的民眾，不妨選擇搭乘藍色水路，欣賞優美的河景風光，以不同角度享受及體驗台北風情。
搭乘藍色水路首先可以漫遊迪化老街，穿梭在辜宅、陳天來故居、李春生教會、李臨秋故居、莊協發商店、港町文化講堂等古色古香的景點中，一起探索大稻埕的人文與風情，彷彿置身於1920年代的大稻埕繁華街頭。
公共運輸處表示，古色古香的大稻埕碼頭現在除了搭船外，還多了一項新選擇，在市府規畫推動的貨櫃市集開始營運後，成為了許多民眾到訪必拍打卡的景點之一；全新進駐的貨櫃市集為碼頭風光注入新生命，也帶來觀光人潮，不但可以在河岸邊吹風、吃美食，還能在貨櫃屋天台看日落，另有不定期的活動、藝文表演，歡迎民眾一起來乘船，用不同角度欣賞台北之美。
接著搭上船艇，透過河上流動的步伐遊河到淡水，欣賞繽紛的沿岸景色，大稻埕碼頭業者將從大年初一到初六提供航班遊河到淡水的服務，透過船艇伴著水花飛揚暢遊旅程，絕對是農曆春節假期出遊的好選擇。
此外，各業者還提供「預約包船」服務，部分船舶可提供頂級伴唱卡拉OK，也是企業或家族集體出遊的好選擇，相關航班資訊及報名方式可上網搜尋「藍色水路微旅行」網站www.riverfun.net或FB粉絲團查詢。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。