翠峰湖寂靜山徑 感受聲音地景

2019年02月02日 04:10 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

羅東林業文化園區在春節推出「拓進林場‧印見幸福」、「幸福種子DIY」的春節限定活動，邀請遊客在大年初一至初六期間到園區走春，感受塵囂內靜謐卻又生機盎然的環境；此外，羅東林管處也特別推薦「寂靜山徑」，能感受到太平山獨有的聲音地景。

羅東林業文化園區於除夕全區全園休館，但大年初一至初六即開園，各展示館則是初二至初六開館，館舍每天提供2場定時導覽解說。

園區春節假日限定活動有免費型態的「拓進林場‧印見幸福」，活動時間是初二至初六下午1時至1時50分，地點在園區竹林車站，讓遊客以實作方式拓印樹葉；收費型態活動為「幸福種子DIY」，活動時間是初二至初六上午9時至下午4時，地點在園區森產館前方，每日推出7種200元至300元的種子DIY活動。2種型態的春節限定活動均採現場報名，每場次以10至15名為限。

此外，羅東林管處與台灣聲景協會合作於翠峰湖環山步道中推動寂靜山徑，在全長3.95公里的步道中，寂靜山徑位於里程2.2至3.6K間，寂靜山徑是一處極為寂靜的地方，能聽得到山林裡鳥鳴與撥弄飛羽等聲音，讓遊客用聽覺的感官與鬱閉的森林交流，讓身體與寂靜的環境產生連結。

(中國時報)