部落文化之旅 親子共享捏捏飯

2019年02月02日 04:10 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮縣富里鄉的豐南村2012年起登錄為吉哈拉艾文化景觀區，超過千公頃的水圳、梯田、次生林、果園、池塘、聚落，以及河川山林，形成難得一見的完整文化生態景觀，包含吉拉米代部落與吉哈拉艾聚落，都涵蓋在其中，相當適合親子體驗賞玩。

吉拉米代部落有阿美、布農、閩南、客家等族群居住，在丘陵地上的梯田，生產出豐盛糧食，部落族人凝聚力量，將已廢校的永豐國小四維分校重新打造為「一起哈拉基地」，傳承文化、行銷部落產物、推動產地餐桌，與更多人分享部落文化生活。

吉拉米代（Cilamitay）部落北邊的石厝溝溪，過去隨處可見台東間爬岩鰍與日本禿頭鯊，因其在阿美與皆稱「Hara」，族人便稱此聚落為吉哈拉艾（Ciharaay）。石厝溝溪是吉哈拉艾唯一的水源，為了灌溉，祖先們沿著險峻地勢開鑿水圳，先用十字鎬敲打岩壁做出溝渠，部分地段沒有容身之處，就需以黃藤綁住身體，如猴子般攀爬，在垂吊中開鑿，也因此被稱為「猴子工法」。

體驗活動包括一日巡水員維護百年水圳，在幽靜山中享用哈拉米的原味，體驗傳統阿美族以捏捏飯的吃法，搭配部落野菜與傳統生醃豬肉；乘坐農用碰碰車，聽部落族人分享故事；體驗阿美族捕魚及蘆葦草小掃把DIY等。

(中國時報)