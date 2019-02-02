花蓮安心住宅 趕在年前開工

2019年02月02日 04:11 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮0206大地震將屆滿周年，縣府以最快速度完成搜救、安置與災後復原，在全台各縣市政府力挺來訪救觀光，讓花蓮人倍感溫暖，逐漸走出震後寒冬，建物修復工程也陸續啟動，43戶災民引頸期盼的「希望工程安心住宅」將趕在農曆年前開工。

去年春節前10天，花蓮深夜發生7級強震，在黃金救援時間救出2名遭活埋員工，不到2個月內，拆除統帥飯店等4棟倒塌大樓與16處危樓，迅速恢復市容，已不見災區景象，即將屆滿1年，地震後各地留下災害的痕跡，隨著工程陸續啟動將愈來愈小。

國小重建 融入地震意象

花蓮大地震造成4棟建築物倒塌，191戶災民無家可歸，有41戶參加異地重建永久屋，預計搭建2棟5層樓的RC結構住宅，去年4月底動土後，陸續完成規畫細節、耐震標章審請，年前進行房屋位置抽籤，住戶說最辛苦的1年已度過，期待明年入住展開新生活。

此外，強震也造成花蓮25所中小學受損，其中位在米崙斷層帶上的明禮國小校舍建築多處龜裂、錯位，磁磚掉落、地面隆起，校方將隆起的地貌，以拼貼方式轉印在洗手台上，把地震意象融入重建設計，讓學生一邊參與修復過程，體驗最好的地震教育。

七星潭大橋 年後動工修復

斷層帶沿線有7座橋梁受損，毀損最嚴重的七星潭大橋，最大裂縫達15公分寬，農曆過年期間仍容許小車通行，預計年後動工修復，而橋梁旁四八高地有間傾斜屋，花蓮縣消防局則計畫興建特蒐訓練基地，讓搜救人員模擬雲翠大樓當時被震到傾斜環境。

消防局特搜隊自震災發生時即時發揮戰力，震後將滿周年前，除促使義消特搜隊成軍，也斥資3800多萬建立防災教育館，將引進VR虛擬實境、AR擴增實境技術，讓民眾、遊客親身見證強震感受，進行逃生、避難教育宣導，記住震災傷痛與教訓，讓花蓮揮別過去再出發。

(中國時報)