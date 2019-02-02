遲來的紅包 156萬村長費入帳

2019年02月02日 04:11 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

過年前領到遲來的「大紅包」！新竹縣北埔鄉水磜村長林辰隆、外坪村長楊文國，連續3年未領取村長事務補助費，每人總計達156萬，北埔鄉公所上月30日在代表會提墊付案通過後，這筆遲來的補助費1日入帳，楊文國特別製作布條慶祝他們這對「難兄難弟出運了」。

選舉恩怨 遭苛扣3年

林辰隆、楊文國在本屆立委選舉時，遭當時鄉長要求支持特定候選人，若少一票就少領1個月補助費，最後開票結果，水磜村少23票、外坪村少1票，但2人揭露此事，引發前鄉長不滿，要求此2村須檢據核銷的村辦公費，2人因此長達3年未領取村長事務補助費。

過去3年期間，楊文國、林辰隆等人曾提起行政訴訟救濟，不過一審敗訴後，2人也在去年底當選連任後撤告。而前鄉長也為此事遭監察院彈劾，更被公務人員懲戒委員會判決申誡。

新任鄉長莊明增去年底上任，也將2村長過去3年未領的事務補助費以專案方式辦理，上月30日在代表會臨時會中提墊付案，獲得代表們通過，而2村長各156萬的補助費，則在2月1日入帳。

難兄難弟 終於出運了

楊文國特製布條「難兄難弟出運了」，也對比3年前他同樣持「難兄難弟」海報在鄉公所前抗議的場景，莊明增與鄉公所特製2個大紅包，象徵性頒給2位村長，亦有多名地方人士到場見證，縣議員陳正順也請2村長吃飯慶祝。

(中國時報)