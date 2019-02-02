南投燈會開燈 埔里亮晶晶
2019南投燈會埔里水上燈區2月1日率先開燈，燈區場地在南安路沿線，隆生路至慈恩街的杷城大排河畔有水上花燈，興大實驗林內有縣內各績優社區打造的團結燈區，今年也再次邀大陸銅梁火龍、陝西腰鼓及浙江百葉龍、九獅圖等團隊到場演出，熱鬧迎新年。
南投燈會埔里燈區共推出超過20個主題燈區，結合水陸空6大吸睛主題，埔里鎮演習林燈區由縣府社會及勞動處規畫，來自魚池鄉中明、國姓鄉南港、水里鄉崁頂等社區居民，則以社區產業或文化為主題，設計具在地特色的花燈。
展現在地及社區特色
如南港盛產鹿茸，居民便打造了「金牌猛鹿」，凸顯公鹿鹿角及鹿鞭的勇猛；埔里地區宮廟社團興盛，地方提供了財神爺、土地公、天上聖母等神祇花燈，介紹在地的宗教特色。
主舞台區前的南投燈會活動副燈—永續埔里，由埔里公所清潔隊以環保回收物打造，沿著杷城大排河畔兩側還有埔里知名的手工紙藝亮起來燈區、原民文化的原力POWER燈區、宗教及在地企業贊助的水漾埔里燈區、好水瀑布燈區、彩蝶花舞燈區及18度C巧克力的甜蜜城堡。
暨南大學櫻花季開幕
去年大陸銅梁火龍及陝西腰鼓來台演出，今年縣府於春節期間再度邀請來南投，並追加浙江百葉龍及九獅圖參與，表演場地在埔里酒廠後方台糖用地。
暨大櫻花季昨也同步開幕，南投縣區間1號公車路線延伸至埔里市區與暨南大學，「花現暨大、育櫻滿林」有賞櫻茶會、農夫市集、桃米風味野餐、精彩音樂舞蹈表演等系列，活動詳情可上暨大官網查詢。
(中國時報)
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