乘公車搭高鐵 雲林人有福了
交通部送出春節大禮，部長林佳龍1日親自主持高鐵雲林站海線快捷客運服務通車首航，沿海鄉親不必再轉車或搭計程車，就能往返高鐵雲林站。
去年進出300萬人次
林佳龍指出，去年蘇治芬向他反映，雲林沿海鄉鎮居民搭高鐵很不方便，老人家叫計程車車資最少要500元，比搭高鐵到台北還貴，如果能有公車往返會很方便。
林佳龍說，根據統計，去年高鐵雲林站進出高達300萬人次，可見賺大錢，所以也希望透過完善的聯外交通串聯各景點，達到提升高鐵賺錢和地方旅遊經濟的共好目標。
蘇治芬說，海線快捷客運是中央送給雲林的過年大禮，讓返鄉遊子立即可享受到回家的便利。
沿途7站每天10班次
張麗善感謝中央聽見地方需求，希望未來繼續多多關照雲林。
從台北搭高鐵返回雲林的吳小姐，老家住四湖鄉三條崙，幸運地趕上首航，興奮不已。她表示很方便，不必叫計程車，也不必麻煩親友大老遠來高鐵站接她。
公路總局嘉義區監理所長李輝宏指出，該路線行經台西、三條崙、四湖及東勢等地區，由台78線快速道路直接往返高鐵雲林站，沿途設立台西、林厝寮、三條崙、四湖、東勢、大屯、高鐵雲林站等7站，平日每天5次往返共10班次，周五及例假日增開到20班次，讓雲林沿海鄉親搭乘高鐵有更便捷的客運服務。
(中國時報)
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