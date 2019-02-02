試跳愛河 鍾小平自爆有對象

2019年02月02日 04:11 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

高市觀光局力推愛河產業鏈，1日為西洋情人節活動暖身試跳愛河，請來台北市議員鍾小平等人帶頭示範，鍾被觀光局長潘恒旭虧要不要告白議員高嘉瑜，鍾竟自爆有曖昧的對象，希望2月14日前脫單「永浴愛河」。

觀光局14日13時14分將舉辦「墜入愛河」活動，象徵「一生一世」，已號召25對情侶，男伴將跳入愛河愛的大告白。昨先進行試跳，潘恒旭「撩落去」與鍾小平、高市議員蔡金晏、高市議員邱于軒的丈夫張簡正偉、台語情歌王子王建傑等10人「試跳」。

心中呼喊愛 盼告別單身

潘恒旭跳完後直呼「有夠爽快！」愛河滋味鹹鹹的，如同愛情的味道，希望在多變的年代，有不變的心；跳愛河是歡樂的事，後續將有安全救生人員在旁待命下進行活動，目前報名額滿，若反應熱烈也考慮加碼。

鍾小平笑說，之前有問過北市議員王世堅要不要一起來跳愛河，但王推辭說「心中有愛就好」。鍾多年前傳出追愛高嘉瑜，昨被猛虧是否跟高示愛？他則自爆，確實有曖昧對象，「但跟過生日一樣不能講第3個願望」，跳愛河前心中有吶喊出名字，希望終結單身，再把她帶來高雄。

邱于軒昨則帶3個「愛的結晶」前來為老公打氣，她笑說，從選前到選後，老公力挺到底，讓她感受到滿滿的愛意，內心相當感動，也開玩笑說，打算努力再「做人」，力拚第4胎。

愛河之心換裝 走春首選

另外浪漫的「愛河之心」景點換新裝，周邊整治完工，昨潘恒旭與工務局長吳明昌共同啟用，並邀請星象專家小孟老師推薦12星座年節適合走春的景點。潘說，兩個人工蓄洪湖之間以空橋連結成美麗心型，適合有情人到此許下互守終身承諾。

(中國時報)