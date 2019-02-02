災後一年 居民只盼住的安全

2019年02月02日 04:11 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

雲翠大樓5樓住戶林葳，也是前雲翠大樓主委，跟花蓮有近10年緣分，教職退休後2016年正式搬到花蓮，是花蓮新移民，她說，地震當晚倉皇逃離，只帶了手機、一個包包跟一雙鞋，隔幾天後又從拆除工人手中拿回被掰彎的轎車車牌，「這些就是當時我僅有的。」

「失去了家園，才發現擁有更多！」林葳領了建物災害補助款，賣掉台北的房子，在花蓮吉安再買了一棟透天厝，坪數與雲翠差不多大，這就是她與再度重逢的貓咪夠用的空間，林葳細數傢具，除了電視、冰箱跟冷氣是自己買的，其他都是善心人士二手捐贈的「愛心牌」，家裡每一處都是受人幫助的痕跡。

重建工作繁重，林葳忙得沒時間悲傷，她擔任災害委員會、善款委員會成員，協助災民爭取權益，她相信，事情發生了就要面對並解決，一路走來辱罵、質疑不曾少過，林葳說，震災重建沒有標準流程，災民和政府都邊做邊學，有指教才會愈做愈好，重建工作也獲各方協助，很順利也很感恩。

由3棟倒塌大樓災民共43戶災民重新集合成的「希望工程安心住宅」，在周年前夕完成抽籤，即將動工，安心住宅主委分別由雲門翠堤、白金雙星、吾居吾宿各推派1人擔任新住宅主委，居民們半個月至3個月會聚集開會，討論住宅進度。

「希望有個住的安心的家。」安心住宅主委朱雲潔說，工程的每個環節居民都有參與，對於新家的期待只有「安全」，居民都很團結，感謝社會大眾給予的協助，但希望外界不要過度關注、放大重建進度，讓居民們能夠專心為家打拚。

(中國時報)