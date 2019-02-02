毛小孩帶財 雞蛋糕最佳代言

2019年02月02日 04:11 中國時報 本報記者／綜合報導

張太太3年前送國中的兒子上補習班，回家路上見流浪狗在追幼貓，個性善良的她立刻上前趕走浪犬、救出小貓，從沒想過養貓的她說：「緣分來了就是來了」，取名「花美」，至今都是家中的寶貝。

洪姓男子多年前飼養黑貓「咪咪」，沒想到「咪咪」喜歡逃家，至今已有3次逃家紀錄，每次都找近半小時，才在附近公園看到「咪咪」，他謹記鐵門鎖好、改善紗窗補強，目前已維持半年沒偷跑出去。

AMY與先生一起賣雞蛋糕，由於造型就是狗骨頭及狗腳印，米克斯犬「咖啡」成為最佳代言狗，不少消費者看咖啡可愛，買雞蛋糕拿給咖啡吃，AMY笑說，咖啡真是帶財。

寵物訓練師任啟明說，寵物感受得到飼主的情緒，鼓勵代替責罵，彼此情感會加深，強調狗狗不是室內動物，不論什麼體型犬隻，都該讓牠出去活動，尤其戶外活動能給狗狗不同的感官刺激，還能幫助牠們紓壓。

新竹市元培醫事科技大學剛成立「寵物保健學士學位學程」，為讓學生了解公家機構對流浪動物的管理方式和收容環境與流程，近期特別帶領1年級新生近50人，參訪台北動物之家，同時到友善動物餐廳與毛小孩共同體驗用餐環境，讓同學們實地認識動物照顧的專業領域。更多寵物趣事請看翻爆APP

(中國時報)