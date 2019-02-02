蘿西家族進駐小白宮
春節連假旅遊找「蘿西家族」就對了！溪頭妖怪村所屬的蘿西家族，1日進駐有「小白宮」之稱的南投稅務出張所！南投縣長林明溱表示，「蘿西家族」結合南投市的沙雕、燈會及花海旅遊路線，將成觀光新亮點。
南投稅務出張所是南投縣內僅存的日據時代官署，文化局整修後，縣府以ROT方式委外經營，經6次招商，由溪頭妖怪村接手。
妖怪村村長林志穎表示，貓羅溪貫穿南投市，巧的是，妖怪村原本就有「蘿西貓」吉祥物，因而以此命名；希望蘿西家族進駐後，吸引國內外遊客到南投市輕旅行，體驗豐富的人文底蘊，品嘗意麵、肉圓等在地美食。
蘿西家族推出冰淇淋、飲品及在地點心，還有琳瑯滿目的文創商品，2樓規畫充滿上海灘風情咖啡座，及兒童專屬遊戲場。
蘿西家族將提供3個霸王停車位，讓民眾全年免費停車，另有10個霸王杯可全年免費暢飲各種飲料，春節連假期間，南投市民在臉書蘿西活動頁片PO蘿西照片打卡，同時tag3位朋友，並公開分享於個人臉書頁面，就可參加擲骰子競取霸王車位及霸王杯。
(中國時報)
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