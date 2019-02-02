貼心糖糖 進房先敲門
陳怡玲幫流浪貓找認養人，樂當貓咪的「細漢仔」。（張朝欣翻攝）
國三生陳冠羽小學畢業時，媽媽送給她1隻馬爾濟斯，小巧可愛，取名叫「糖糖」。奇怪的是，糖糖不僅愛吃貓飼料，還很懂禮貌，進家人房間時會先敲門。北港鎮愛貓人士陳怡玲2年多來替10餘隻流浪貓找到主人，目前還有5、6隻流浪貓等待認養。
陳冠羽小一就想養狗，但爸媽擔心她太小無法照顧，吵了6年都沒達成願望。國小畢業前夕，媽媽透露要送她1個禮物，她原以為只是普通的書、文具或衣服、娃娃等，不料竟是她夢寐以求的小狗，令她喜出望外。
陳冠羽說，糖糖很容易親近，和家中貓咪「鹽鹽」的感情不錯；但最傷腦筋也特別的是，糖糖明明是狗，卻不愛吃狗飼料，反而喜歡吃貓飼料，老是搶貓飼料吃。
糖糖還有一點令家人疼入心的就是很有禮貌，凡進入任何人的房間，都會先以腳抓門代表敲門，就算房門開著，也不會直闖進入，總是停在房門口叫2聲，水汪汪大眼望著房內的人，直到被允許才會進入，十分有教養。
充滿愛心的陳怡玲，2年多前發現住家與工作處附近有許多流浪貓，便每天準備食物給牠們吃，10餘隻流浪貓把她當成好朋友；後來她還認養「咪咪」與「喵喵」2隻流浪貓，並開始為其他流浪貓尋找認養人。
陳怡玲表示，她幫這些流浪貓取名字並拍照上傳臉書上，每天都有上千人關注。其中，流浪貓以白貓最受歡迎，其次是橘貓。
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(中國時報)
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