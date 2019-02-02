軟萌倉鼠Q丁 融化小主人心
就讀小學六年級的Amelia，對毛茸茸動物又喜歡又害怕，爸媽讓她飼養倉鼠訓練膽量，先前有1隻「布布」個性活潑，養了1年，Amelia都只敢用眼神「互動」，第二隻母鼠「Q丁」個性溫和、親近人，讓Amelia逐漸放下防備心，如今Amelia天天抱著玩，一點不害怕。
Amelia是家中獨生女，父母讓她飼養小動物培養責任感，喜歡毛茸茸動物的她，就選擇銀狐鼠，Amelia說，因為布布精力旺盛，整天咬籠子，連半夜都在跑滾輪，家人甚至稱牠叫「瘋狂布布」。
雖然不敢碰布布，Amelia還是天天在籠子外和牠互動，飼養1年多的布布有天突然病逝，又飼養了第二隻倉鼠Q丁，短短半年時間，她已經跟Q丁成為好麻吉，每天放學都要一起玩半小時。
Amelia總算克服害怕，敢親手碰到小動物毛絨絨的身體，Q丁也很識相的任憑小主人又摸又捏，洗澡、餵食、陪玩都由Amelia打理，也要求老爸要幫忙更換籠中木屑，讓Q丁有個乾淨的環境，Amelia說，布布、Q丁都有各自可愛的地方，這次要細心照料，讓Q丁活得健康又長久。
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(中國時報)
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