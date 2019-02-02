救援關籠小犬 伴主人覓得好姻緣
從事信仰文化研究者的Daniel，10年前接手身體虛弱的小博美犬，從高雄到台中一路相伴，並藉由帶著小犬環島旅行轉換心境，更因此與老婆相戀共結連理，兒子出生後，兩夫妻教導寶寶與毛小孩相處之道，狗狗就是家人，要互相尊重、和平相處。
1隻赤色小博美，從出生到3歲被關在籠子，導致腳部萎縮，身體虛弱沒元氣，10年前剛大學畢業的Daniel輾轉得知後，接收成愛犬，並取名「陳北鼻」。
細心照料近半年，「陳北鼻」恢復健康，成為Daniel最佳生活夥伴，每當心情鬱悶時，Daniel喜歡將「陳北鼻」背在胸前一起去旅行，騎車兜風、開車遠行，每次旅程都能讓Daniel充飽能量，繼續前進，也因「陳北鼻」與社團朋友拉近距離，與另一半都擁有毛小孩相知相戀，組成愛的家庭。更多寵物趣事請看翻爆APP
(中國時報)
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