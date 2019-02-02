奮起湖竹景迎賓 山上區蘭花競豔

2019年02月02日 04:11 中國時報 張亦惠 、 李其樺 ／連線報導 ／連線報導

林務局嘉義林區管理處去年9月收回違法佔用的14處奮起湖林地，除利用竹子和木材綠美化造景，希望吸引更多遊客到訪奮起湖。台南市山上區公所1日至7日舉辦山上全國蘭花大賞，並串聯淨水池祈福、山上古厝、寺廟走春、主題花海等熱門景點，邀請遊客前來體驗農村深度旅遊。

林管處作業課長康素菁表示，肖楠母樹林步道是遊客遊覽奮起湖的主要通道，從步道入口處開始，以竹編柵欄搭配杜鵑綠籬，延著步道路線有蟲舞竹品創作，讓遊客領會日月潭的生態之美。

步道終點，林管處以桂竹、孟宗竹、枕木搭建「鐵道茶屋」供遊客休息，康素菁說，居民都很贊同這個計畫，後續林管處也會繼續栽植苗木，營造更好的山林風景，讓遊客未來到奮起湖旅遊時有更多不同的體驗。

山上區公所每年春節前夕舉辦全國蘭花大賞，在新落成的區公所辦公大樓1樓展出，共展示200種以上的蘭花，以及全國各種洋蘭銘花競賽、蘭花創意組合競賽等蘭花作品。2月5日至7日公所也安排街頭藝人表演，擺設市集販售社區風味小吃、農特產品伴手禮、蘭花及手作點心等等。

區長余基吉表示，公所今年初一至初三安排集章樂活動，每日皆有限量體驗山上小旅行的活動內容，除了賞花，還有山上淨水池健行賞蝙蝠，或前往林家古厝、山上天后宮欣賞老房屋之美。

(中國時報)