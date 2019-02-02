農村再生燈區 點亮國境之南

2019年02月02日 04:11 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

2019台灣燈會在屏東，農村社區婆婆媽媽以辦喜事心情迎接國境之南30年來首次盛會，屏東縣政府特地打造農村再生燈區，展現過往社區成果，邀請國內外遊客一同聆聽這大武山下最優美的農村樂章。

屏縣府城鄉發展處長李怡德說，農村再生燈區顛覆過往對燈會作品的想像，讓燈區不僅有燈飾，更是一座大型農村再生的故事舞台，讓訪客能身歷其境，成為舞台上的演員。

現場以鋼鐵農人、里山共生樹等2組大型主燈，搭配10組特色燈組，李怡德透露，「鋼鐵農人」以1座12公尺高外型彎腰插秧農人的燈飾，展現屏東農村勤奮精神、默默耕耘、祈願豐收的意象。

另座高達12米、寬幅15米，以跨越族群、與自然共榮的「里山共生樹」，利用紙漿樹葉的製作與彩繪，強調人與自然、人與人間的互助精神，這座主燈也連結周邊燈組作品，成為音樂舞台劇的演出舞台。

李怡德強調，縣府近年來積極投入農村再生計畫，透過此次燈會，將完整陳述農再社區歷經社區培力、互動衝突討論與爭吵的過程中，一步一步踏實找出適合社區發展的願景，故事背景都在大武山下慢慢成長與茁壯。

除了靜態燈區展示，主辦單位也邀請社區婆媽參與演出，有充滿活力與在地精神的大鼓陣、森巴鼓舞、宋江陣、公揹婆、牽罟音樂劇等，透過人物故事訴說台灣最美麗的風景。

(中國時報)