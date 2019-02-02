關渡宮冬令營 帶學子來畫畫

2019年02月02日 04:11 中國時報 王怡文／台北報導

「關渡宮藝術教育工程」大師系列冬令營第2梯次水彩研習營開跑！中國時報與關渡宮同協辦單位台北市立大學視覺傳達系舉辦「關渡宮藝術教育工程」大師系列（見圖，關渡宮提供），歷經第3屆的舉辦，廣受好評、報名絡繹不絕。

主辦單位關渡宮黃正雄常務董事鼓勵同學們，發現有許多同學有繪畫的天分，希望可以給予他們豐富的資源，所以特別與中國時報合作邀請台北市立大學視覺傳達系教授一同舉辦指導同學，以往3年的舉辦同學反應都十分熱烈，希望同學與國際大師、教授的學習能晉而成為典範，畫出更多令人讚賞的作品。黃正雄的一席話不僅勉勵同學，讓同學們在水彩畫課上更加專注認真。

延續教育工程營隊的特色，邀請台北市立大學視覺系林子龍教授，傳授學生繪畫的技巧以及取景的方式，再由國際抽象畫大師楊小寧到場與學生一起創作。

林子龍表示，當時在課程上會有點擔心同學對於理論覺得艱澀，但發現同學們都十分認真、也覺得課程很有趣，而這樣的活動可以讓同學對自己的定位更加清楚，不再只是侷限在升學。

京華國中學生葛京翎說，來參加這個活動教授教了新的畫法，也對於繪畫的觀念重新澄清。自強國中楊采柔同學也表示，教授的畫風讓自己學習到了新的技巧，下次有機會想再來參加這有趣的課程。

與大師共同創作的時間，楊小寧對於這些小小畫家們有許多寄望，她表示參加的同學就像是清晨剛升起的太陽，未來的畫家就是他們了，所以感謝中國時報和關渡宮舉辦這個活動讓同學有更多機會及能力可以成為未來的明日之星。

(中國時報)