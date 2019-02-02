活化閒置建物 屏東打造職人町

2019年02月02日 04:11 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

「職人一生只專注一件事」，屏東縣政府利用閒置建築啟動職人町計畫，成功招募25組來自不同領域的團隊，1日正式交屋，在鄰近百貨商圈的蛋黃區，不僅陪伴青年創業，更挖掘適合在屏東深根的職人精神。

屏東縣長潘孟安表示，縣府在2014年起籌畫青年事務政策發展，以創業議題為切入點，期待在生活基本需求的滿足下，進而加大青年返鄉誘因，讓屏東不再只是回憶裡的家鄉，而是每個願意回家青年的築夢天堂。

經過多年來發現，屏東青年各個才華洋溢，而公部門能做的，是讓他們減少創業初期的成本，因此陸續打造青創聚落，又有現今的職人町；潘孟安強調，職人町座落百貨商區，是商業氣息環繞的蛋黃區，但僅以低於市場三分之一不到的租金成本，協助深化職人量能。

此處共有3棟、各3層樓的呈現空間，1樓有8個大小約20坪的店面空間，2、3樓則是靜態工作室，潘孟安說，進駐團隊不只侷限屏東本地人，而是展開雙手、歡迎讓願意到這裡築夢的青年，恣意揮灑的空間。

目前有獲得世界翻糖冠軍的翟宇凡工作室、還有專注原型公仔手工製作的王唯人，甚至家傳3代手工製麵師均進駐於此，青年學院主任于宗永表示，進駐業別不限，僅規範必須專精在一件事，所以只要擁有職人精神，都歡迎提出詢問與申請。

(中國時報)