台九線汙水下水道 上半年完工

2019年02月02日 04:11 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭縣長林姿妙在春節連續假期前夕，前往省道台九線中興文創園區，關心施工已久的汙水下水道工程狀況及進度，同時提醒廠商務必在連假期間定期到工區巡檢，並備妥人員、材料及機具，隨時維持平順路況，保持舒適交通環境。

汙水下水道已是民生必須，也是城市進步象徵，但相關工程難免對道路交通產生影響，縣府祕書長林茂盛日前曾在縣務會議上指示，配合春節期間交通需求，仍有工程在進行的道路最遲必須在小年夜先回復原狀。

有鑑於省道台九線是宜蘭市與羅東鎮往來的交通要道，但位於中興文創園區、宜蘭監理站前路段，已有相當長的一段時間因施做汙水下水道工程，影響交通便利與順暢。

林姿妙特別在連假前到工區了解狀況，施工單位表示，蘭陽地區多雨且地下水豐沛，地下水壓過高增加施工困難，另外也因地質複雜及陳積在地下的大型漂流木，讓工程推進難度大為提升，使施工碰到瓶頸進而造成工期延宕。

縣府表示，已在上月28日邀請專家及交通管理單位研商，承攬廠商也同意投入更多施工能量，並採納專家建議調整工程進度安排，以更有效率的施工方式儘速完工，原預計年底才能完成的台九線汙水下水道工程，可望提前至上半年完工，同時也整合各交管單位合作，讓工程在完工前對交通影響降至最低。

(中國時報)