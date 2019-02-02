大倉媽祖拚復活 白沙鄉親遞陳情書
停建的澎湖大倉媽祖案恐死灰復燃？澎湖新縣長賴峰偉上任即宣布重啟的決心，連日白沙鄉長宋萬富及代表會主席吳正利遞交陳情書，縣府重申立場中立，全案訴諸民調決定。
前前任澎湖縣長藍營王乾發推動大倉島媽祖文化園區興建案，擬斥資7億多元打造全世界最高66公尺媽祖神像，詎料，工程興建一半改朝換代，前縣長綠營陳光復以民調依據決議停建，全案終止。
如今藍營重掌執政，新縣長賴峰偉就職當日即公開宣布大倉媽祖案敗部復活，委交王乾發規畫負責，地方一陣譁然。
正反意見聲浪席捲而來，白沙鄉長宋萬富、代表會主席吳正利、大倉社區發展協會理事長鄭尊伶等趁勝追擊，率同村民拜會縣府正式遞交「重啟大倉觀光文化園區」陳情書。
賴峰偉表達縣政立場保持中立，必須客觀處理支持與反對的意見，未來將舉辦公聽會並透過第四台、網路直播廣納建言，屆時再舉辦民調透明、公正、公開調查民意，全案交由全縣縣民決定是否重啟。
縣府指出，大倉文化園區工程案已終止，共支付工程款2億5000多萬元，並賠償承建廠商4900萬元；未來若重啟，必須重提計畫、重編預算、送呈議會審議。
白沙鄉親表示，將號召總動員展開聯署支持行動，籌組推動聯盟參加公聽會尋求民意支持，開創白沙鄉觀光新契機。
(中國時報)
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