淡海輕軌逢年假 人潮少3成
淡海輕軌1日起正式收費營運，適逢春假連假民眾提前返鄉過年，加上天氣陰冷，搭車人潮明顯減少3成，反倒捷運公司與北海鱈魚香絲公司合作推出的「通車紀念包」，吸引不少鐵道迷專程為此而來。
淡海輕軌1月31日結束39天免費搭乘優惠，2月2日起春節9天假期開始，也是淡海輕軌正式收費營運的第一個連續假期，捷運工程局長李政安表示，所有列車狀況正常，春節期間會彈性增加班次、縮短班距，節省民眾候車時間，捷運公司也會加派工作人員協助引導搭車。
新北捷運公司表示，免費試乘期間平日搭車人次平均約有2萬人，假日增為3萬人，但正式收費的首日營運人潮明顯減少3成，收費造成搭車人次減少原本就在預期，加上北部民眾提前返鄉且天氣陰冷，才會讓搭車人次變少，對未來營運狀況非常有信心。
捷運公司表示，淡海輕軌2月1日到4月30日提供票價折扣5元的優惠方案，轉乘公車或捷運也有優惠，乘客可在車站內自動售票加值機購票，也可直接使用悠遊卡、一卡通、超商icash卡以及雙北1280定期票等電子票證。
不少鐵道迷選擇正式收費的首日來搭車，主要為了新北捷運公司與淡水北海鱈魚香絲公司合作推出的限量版「北海鱈魚香絲淡海輕軌通車紀念包」，請來知名畫本藝術家幾米在紀念包上繪製輕軌列車，這也是北海鱈魚香絲40多年來第一次更換外包裝，讓鐵道迷為之瘋狂。
捷運公司表示，從2月1日起至2月10日一連10天，每日前1000名購買淡海輕軌一日券的乘客，均可免費獲得1包通車紀念包，每人每天限購8張一日券，送完為止。鐵道迷阿成直言：「我就是為了這個限量紀念包而來，帶回家也不會吃，要留著當紀念」。
(中國時報)
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