旗山天后宮迎財神 擲筊搏創業金

2019年02月02日 04:11 中國時報 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

旗山天后宮奉天上聖母聖示，於農曆大年初一至初六將舉辦「聖母賜福 喜迎財神」擲筊活動，另大年初六舉辦青年創業基金擲筊比賽，助有緣人創業，今年創業基金第1名加碼到新台幣56萬8888元，一連擲出5個聖杯以上者，皆有機會晉級獲得大獎。

旗山天后宮主委葉冠億說，大年初一至初六的「聖母賜福 喜迎財神」擲筊活動，每天送出3尊純黃金打造的財神爺，包含頭獎（1名）：黃金財神爺 （純金999.9 重量4.88台錢）；貳獎（1名）：黃金財神爺 （純金999.9 重量3.88台錢）；參獎（1名）：黃金財神爺 （純金999.9 重量1.88台錢）。

每天送3尊純黃金打造的財神爺，一連6天，當日最多聖杯的信眾就可以把金財神請回家中。

另「青年創業基金」特獎（1名）：獎金56萬8888元；頭獎（1名）：獎金3萬8888元；貳獎（10名）：獎金5888元；普獎（12名）：獎金3688元。

擲筊比賽決賽在大年初六晚間6時開始，凡參加擲筊活動者，將贈送媽祖加持的「招財錢母」或「發財金豬存錢筒」，送完為止；另大年初一起在廟前有舉辦「躦轎腳」、過「七星平安橋」，歡迎民眾來讓媽祖加持，庇佑新的一年萬事大吉。

(中國時報)