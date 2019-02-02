年菜健康吃 佛跳牆脂肪降50％

2019年02月02日 04:10 中國時報 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

過年家戶團圓，滿桌的年菜，少不了大魚、大肉，傳統年菜油脂偏高、鹽份偏多，膳食纖維卻很少，營養師建議民眾在準備年菜時，可以用烤取代油炸，少裹粉就可以少吸油，同時透過一些食材的轉換，例如做甜點時用地瓜取代糖，一樣可以嚐到甜味，又健康。

北榮營養師謝伊晴表示，年菜中少不了魚的料理，最常做的就是「糖醋白鯧」，其實做這道菜時，只要將炸魚改成烤魚，熱量就可以下降25％，脂肪更可以少45％；另外，「佛跳牆」也是很受歡迎的年菜，傳統會使用炸豬皮，吃起來很美味，但熱量高的嚇人，建議可以改用較健康的竹笙取代，炸排骨則可以改用烤的，多加點白菜菇類，改良後的佛跳牆，脂肪馬上下降50％，膳食纖維則提高了36％。

在吃完年菜之後，少不了甜點，北榮營養師秦立宜表示，傳統紅豆年糕以紅豆、糯米粉及糖為主，建議紅豆及糯米粉可以減量，再加上蓮藕粉及紅藜，其為低升糖食物，可以延緩血糖的上升速度，而糖的部分由同樣具有甜味的地瓜取代，改良後的紅豆糕，不僅低升糖指數，精緻糖可大幅下降40％，碳水化合物也減少了12％。

慢性病患過年吃年菜要特別留意！謝伊晴說，糖尿病患者要注意澱粉類食物的調控，如果吃了一碗炒米粉，飯就要少吃半碗，而一碗芋頭糕等於一碗飯的量，吃了芋頭糕，就不要再吃飯；有腎臟疾病的民眾，怕水腫，建議少喝湯，同時注意不要吃太鹹；癌症病患如果正在做化療，因抵抗力較差，建議不要少涼拌或是生食，避免感染。

國健署官員提醒民眾，佛跳牆、雞湯等年菜的共通點，為油炸、油煎、糖醋、勾芡及多醬汁等料理，換算下來，一餐攝取的熱量可能超過2600大卡，若年節期間毫無節制，估算會讓體重增加約2.2公斤，建議民眾，圍爐吃年菜可選擇少油炸、少糖、少鹽、多纖維的菜色，同時多補充蔬菜纖維及當季水果，多喝開水無糖飲料，吃得營養均衡無負擔，健康開心樂過年。

(中國時報)