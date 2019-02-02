防媽媽手 工作15分鐘休息5分鐘
春節期間，主婦們除了日常的清掃，還得費心思準備年菜。物理治療師提醒，長期不當使用手腕或大拇指的肌肉，可能會造成發炎和疼痛，患上媽媽手。即便是男性，也可能成為媽媽手的一員，常見的職業包括理髮師、辦公室文員、廚師等。
媽媽手又稱「狄魁文氏症候群」(De Quervain’s tenosynovitis)，常見於30至35歲的婦女，或剛生產的女性，又名「狹窄性肌腱滑膜囊炎」。開業物理治療師何偉強表示，手腕與大拇指之間有兩條肌腱相連，肌腱外的滑膜與肌腱間有著潤滑用的滑液，功能如汽車的機油，用以減少活動時的摩擦。
曾有一名31歲、剛生產完的女性，除了經常抱寶寶，也需為寶寶換衣服、包尿布、泡奶粉，長期下來導致手腕疼痛，前往就醫。何偉強表示，許多新手媽媽使用錯誤的姿勢抱寶寶，手腕過度彎曲，造成發炎、疼痛。
何偉強表示，任何會重覆使用手腕和大拇指肌肉的動作，如晾衣服、掃地拖地、吸塵等，都可能導致滑膜發炎、縮緊，進而影響肌腱在滑膜上的移動，引起疼痛。治療上以物理治療為主，包括超音波、震波，或以微電流的刺激減緩疼痛。另可搭配肌內效貼布及適當的運動訓練，以達到舒緩的效果。
何偉強建議民眾，避免手腕和大拇指長時間進行重覆性動作，每工作15分鐘，就休息5分鐘，且盡量使用雙手工作，勿養成單手提重物的習慣。另可適當地伸展手腕，或進行肌力鍛鍊。工作時，保持正確姿勢，一旦感覺身體不適、疲倦、痠痛，就要立刻休息。
(中國時報)
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