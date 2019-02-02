用完即丟 私立編制外教師薪酸

2019年02月02日 04:10 中國時報 簡立欣 ／專題報導 ／專題報導

教師流動率越低，辦學品質越高。依教育部公告的最新資訊顯示，107學年度各私立大專總計聘任約2100名「編制外專任教師」(又稱專案教師)，佔比以台灣觀光學院的82.61%最高，其次依序是中信金融學院（65.96%）、和春技術學院（49.37%）、崇右科大（41.24%）、稻江管理學院（33.93%）、大漢技術學院（32.14%）、明道大學（30.4%）、新生護專（29.41%）、崇仁醫專（25.25%）、樹人醫專（24.16%）。

學校不願意增加太多專任教師，而聘用工作條件不佳的專案教師，絕非學生之福。考生和家長若能注意此資訊，或許能協助儘速終結「用完即丟」編制外教師現象，還給教師有尊嚴的工作環境，確保學生受教品質。

另一項值得注意的就是「編制外」教師的薪資。如果學校編制外教師多，但在薪水上相當禮遇，或許是因應少子化的暫時措施，並非苛刻教師待遇；但如果不是，學校可能是刻意以惡劣手法對待教師，就是財務有問題。

依照私校法，私立教師薪資不得低於公立學校同一職級教師。教育部去年同時新增公布「編制外」教師和同職級公立大學教師的薪水比例，公立大學幾乎都是模範生，相較之下私立大學編制外教師薪資就相當慘烈。

根據本報獨家整理，不到同職級公立大學教師薪資9成的有44筆，不到7成者更有12筆。例如中信金融管理學院正教授級專業技術人員僅4萬0270元，是同職級的40.20%；明新科大教授級專業技術人員4萬5604元，45.53%；台灣觀光學院副教授級專業技術人員和專案教學人員月薪僅3萬4440元，42.69%；佛光大學助理教授級專案教學人員4萬6350元，65.48%；大華科技大學講師級專業技術人員3萬2287元，55.54%等。

(中國時報)