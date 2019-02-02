堅持廢核是對民意的背叛

2019年02月02日 04:11 中國時報 主筆室

經濟部趕在春節前公布能源政策修訂版，原本外界預期將在「以核養綠」公投基礎上重新納入核電，結果經濟部悍然堅持廢核，並說恢復核電有「八大障礙」，但細看這些障礙都不是問題，真正唯一的障礙是民進黨的反核意識形態與政治利益考量。蔡政府踐踏公投、視民意如無物的作為，在明年總統大選必然再次受到反撲。

反核一直被視為民進黨的「神主牌」，民進黨的能源政策也是以全面廢核為核心，蔡政府上台後推動其能源政策，結果出現諸多問題、引發外界批評與質疑時，蔡政府往往以「非核家園是全民共識」為由，甚至利用立法院的優勢，強制把2025年全面廢核寫入《電業法》中。但去年11月底的九合一大選綁公投中，通稱「以核養綠」公投（內涵是廢除《電業法》中的廢核條文）得到589萬的同意票，占54.42%；不同意票為401萬，占37.05%，這個結果明確告訴蔡政府，主流民意已不在廢核，反而是贊成也支持使用核電。

公投後，原本前行政院長賴清德表示要尊重民意、重新檢討能源政策，經濟部也因此啟動能源政策的修訂檢討。當時外界認為公投結果將讓難以為繼、問題百出的能源政策得以解套；因為蔡政府要全面廢核，導致備轉容量率長期在6%左右，夏天甚至降到限電邊緣的2%，企業界或外商一直對缺電陰影揮之不去，同時也影響到投資意願；與此同時，蔡政府讓火力電廠滿載運轉，導致中南部空汙惡化、民怨沖天，後續仍要新增火電機組。而蔡政府倚為重鎮的綠電，既有進度延誤又有價格過高的問題。

但經濟部公布公投後能源政策評估，仍堅持全面廢核：3座核電廠確定通通不延役，核四也不會啟封。經濟部舉的理由包括：核電機組延役將面臨法規限制、地方反對及核廢料等問題，核四啟封更有重重難關，而且即使核電延役也無法滿足削減火力發電的目標等。

坦白說，這些理由荒謬到幾乎不成為理由；所謂延役的法規限制，以民進黨全盤掌握立法院的優勢而言，可以透過修法解決，過去外界也看不出蔡政府是「如此守法」；更何況，即使不修法，核三延役的時程、法規上毫無障礙，核四啟用更與法規毫無關係。至於地方反對，請問地方支持、贊成火電嗎？以核養綠公投亦看出核電廠周圍也有相當比例的民眾支持核電。而說核電延役亦無法滿足削減火電的目標，則更是荒謬可笑到極點。因為有核電之後，必然可舒緩火電減少帶來的缺電風險。

即使理由如此薄弱可笑，最後的決定還是核電全部廢除；不必懷疑，原因不是專業評估，而是從上到下的政治決策，蔡政府堅持全面廢核如舊，經濟部只是幫其決定找理由、背書罷了。但未來國內供電已如走鋼索，缺電風險提高、空汙再惡化已難避免。日前美國商會公布最新的調查才指出，近九成美商擔心台灣的供電問題，而經濟部繼續廢核的決策出爐後，國內企業界惡評如潮，都擔心未來的供電問題。

日前經濟部屈服於風電開發商的威脅，把今年躉購價格從去年12月底公布的每度5.1元，再往上調到5.5元，同時恢復前高後低制，又提高售電最高時數上限，全盤向廠商低頭，台灣為此要多付出千億元以上給風電商，除了其中牽涉到的各方利益外，也是蔡政府死守非核神主牌後，不得不向風電商低頭的必然結果。

蔡政府這個繼續廢核的決定，最嚴重者還不是未來的供電問題，而是蔡政府直接踐踏了公投結果，過去把公投捧上天，但一旦公投結果不如已意，就對其視若無睹。以核養綠公投廢除《電業法》的廢核條文，其實明確地展現民意支持用核電，但蔡政府巧為辯駁地說，已遵照公投結果廢除《電業法》該條文，但廢核政策還是依然如故。再如公投通過要求火電每年減1%、不再增設火電廠等，蔡政府也以這兩年不擴建即可辯駁。

去年沖垮民進黨的民意海嘯，主因就是對蔡政府的施政不滿意，而包括空汙等在內的能源政策，就是主要因素。但蔡英文總統似乎因在元月初操作兩岸話題，支持度有回升而再次抬頭，以為有堅持廢核政策的底氣。蔡英文要繼續支持這個已造成諸多問題與後遺症的錯誤政策，又玩法弄法地踐踏公投結果，明年大選就準備面對另一波民意海嘯，讓蔡政府下架吧！

(中國時報)