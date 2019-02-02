2019年02月02日 04:11 中國時報 主筆室

經濟部次長曾文生日前召開審議會，對離岸風電開發商做出了包括調高躉購費率、恢復前高後低的階梯式費率以及調高售電量上限等三大讓步。預估20年保證收購下來，電費將因此多支出近1400億元，這筆額外的支出將由全民埋單。

經濟部在去年11月29日預告今年度的離岸風電躉購費率為5.1060元，較2018年的5.8498元，調降了12.71%；公告第2天，離岸風電開發商發表聯合聲明，表示對公告費率「無法接受」，並揚言停止投資；12月3日，經濟部長沈榮津在立法院進行專案報告時，針對開發商的抗議強調「我們不接受恐嚇」、「不要用喊的」。言下之意，經濟部對費率將有一定的堅持。不過，從經濟部最後的決策看來，開發商的恐嚇還真的很有用，因為蔡政府全埋單。

新的躉購費率暗藏玄機。除了平均費率比起國際行情高出1倍有餘之外，前高後低的階梯式費率前10年為6.3元，後10年為4.1元，但就開發商來說，在前半段超高費率的保障下，很可能前10年就已全數回本，後10年根本就是淨賺，更何況依風電技術快速創新的趨勢，屆時4.1元的收購價恐怕也是天價了。

其實，台灣才剛完成了「以核養綠」等與能源相關的公投，面對開發商的「拿翹」，蔡政府大可利用公投的結果，訴諸民意跟風電業者協商，儘可能為台灣爭取最有利的條件。怎麼外商才嘟嚷了兩句，蔡政府馬上就範，任業者予取予求？尤其是經濟部完全忽略法律程序，跳過彰化縣政府，直接火速核發6座風場籌設許可，更讓人懷疑為什麼蔡政府就是要讓這些業者用超高的價格把電賣給台灣？

面對蔡政府這種損害國家利益的瘋癲決策，監察院應主動介入調查其中是否涉及不法。

(中國時報)