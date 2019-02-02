2019年02月02日 04:11 中國時報 卓亞雄

蘇貞昌臨危授命，老鳥接下閣揆重任，上任後訓示閣員要「接地氣」，因此閣員個個開始上臉書、推特、開直播，希望讓民眾第一時間就知道政府在做什麼。

這種作法雖說立意良善，但端坐辦公室，使用社群媒體露個臉，就能接得上地氣了嗎？如果不能苦民所苦，了解民眾的需求，解決他們關心的事，所謂的「接地氣」也不過是喊喊口號而己。

電火球院長上任的第一要務是嚴查非洲豬瘟，但他不像主子小英總統猛吃滷肉飯亮相，上任第一件事就視察桃園機場海關，痛斥防檢官員不進入狀況，要求隨身行李百分之百檢驗，讓人覺得官威真大。酷吏的底子更讓他決定祭出重罰，對夾帶肉品入關的旅客開罰，沒繳完罰款不准入境，連在海關外接團的旅行業者也打算一併開罰，有理沒理不管，罰了再講，果真是衝衝衝的作風。結果話說出口，才發現閣揆的許多指示實務上窒礙難行，只是減損了自己的威望。

如果真是接地氣，院長和相關官員應該先想到做好充分的宣導，不論是媒體宣傳、網路宣導、機場設告示牌等，充分達到告知之後再來重罰，才不會惹民怨。同時也應考量到有些民眾並非跟著旅行團，自由行的旅客要透過哪些管道宣導才有效，而不是只會重罰。

再說了，防疫是專業的事，現在卻看到院長一個口令，官員就忙得團團轉，防疫似乎沒有章法。如果蘇揆真的這麼關心非洲豬瘟的問題，其實廚餘要怎麼處理，生豬肉要怎麼丟，在院內自己要先協調好，而不是各部會各吹各的調，這才是院長應該要出面協調的正事。

蘇內閣想要接地氣，還有很多實事可以做。像交通部林佳龍部長除了一直發紅包，宣布今年所有連假夜間上國道，統統免費，中華郵政資費也緩漲之外，對於民眾最關心的交通安全，應該更用心。普悠瑪事故已發生100天了，日前召開第4次普悠瑪罹難者家屬協調會時，家屬表示完全不信任行政院調查小組的真相調查報告，與立委共同極力要求成立運安會後重啟真相調查。

普悠瑪事件的18條人命，在補償、賠償處理上都相當粗糙，更糟糕的是對於出事的原因並沒有追根究柢，這樣如何能防範未來再犯同樣的錯？

林佳龍也坦承，對於行政院的真相調查感到不滿意，並承諾運安會成立後，交通部支持並全力配合相關機制進行調查。普悠瑪事件已納入世界重大陸上運輸事故排行榜，賴內閣時期處理得糊里糊塗，連一些現狀的問題都沒有交代，更奢談之後的反省。台鐵每天有多少民眾乘坐，解決民生最相關的問題，才是真正接地氣。

立威重罰不見得就能展現行政魄力，臉書治國更不是接地氣，請蘇院長切莫只以臉書按讚數或是閣員直播次數來評斷閣員的表現，內閣的績效應該在於解決了多少民眾關切的大問題。蘇內閣接地氣可別接偏了！

(中國時報)