2019年02月02日 04:11 中國時報 吳景欽

經濟部宣布，由於核一、二、三廠不是已達除役年限，就是申請延期不及，再加上重啟核四廠經評估期程要6、7年，所以在困難重重下，既不再對現有核電廠進行延役，也不再重啟核四。如此的政策，等於是不理會去年底過關的「以核養綠」公投案。經濟部所說的理由都為現實面因素，但在法律上是否站得住腳，卻有探討之餘地。

依據《公民投票法》第30條第1項第1款，「有關法律、自治條例之複決案，原法律或自治條例於公告之日算至第3日起，失其效力」，且依同條第5項，「經複決廢止之法律、自治條例，立法機關於2年內不得再制定相同之法律。」也因此，既然以核養綠的法律複決案已在去年過關，無論是行政還是立法機關，就得受到公投主文的拘束。

只是一般所稱的以核養綠公投，其主文實為「您是否同意：廢除《電業法》第95條第1項，即廢除『核能發電設備應於中華民國114年以前，全部停止運轉』之條文？」如此的主文完全未出現「以核養綠」的字眼。此外，這個主文乃屬多重否定，這就會產生一個疑問，即如果同意廢除，到底是同意核電廠繼續運轉與重啟，或僅是同意核電廠繼續在2025年以後運轉，但終局仍要廢核，實在令人摸不著頭緒。

尤其是2002年，《環境基本法》增修第23條，即政府應訂定計畫，因此增加了逐步達成非核家園的目標，在此條文仍然存在下，所謂以核養綠公投案就算已經過關，主管機關也有很大的恣意解釋空間，致使公投結果的法定拘束力完全喪失。而會造成如此的現象，除了《公民投票法》的規範不夠完善之外，還有一個很大的影響因素，與當初中選會要求修改提案主文有關。

因以核養綠公投的原提案為「您是否同意：為避免非核家園政策所導致之空氣汙染與生態浩劫，應廢除《電業法》第95條第1項，以終止非核家園政策，重啟核電機組，進而保障人民享有不缺電、不限電、不斷電與低廉電價的自由？」如此的文字內容雖較冗長，卻也較能清楚表達提案者的原意，也不會有雙重否定，致使主文陷入文意不清的狀態。

只是原文卻被中選會以《公投法》第10條第3項第4款，即提案內容不能了解其提案真意為由，要求修正公投主文。這不僅讓人質疑中選會的客觀與公正性，也使其動輒可藉由此條款的規定，來實質審查公投提案，以致又扮演起過去備受批評的公投審議委員會之角色。

總之，面對複決公投提案的效力，在目前法制仍有缺漏下，就易形成主管機關的恣意解釋，這絕對與《公投法》第1條第1項宣示的「主權在民」原則相違背，立法者自應盡速檢討與修正。（作者為真理大學法律系副教授）

(中國時報)