2019年02月02日 04:11 中國時報 楊志良

台灣興建「紀念碑」可說最為在行，世界第一，像是沒有車停的停車場、沒有辦過活動的活動中心、每年用不到3天的運動場、人行道一下子拓寬一下子削減，更大的紀念碑還有造價80億元的故宮南院，但這也都算小咖，建廠花費2838億元的核四，才是台灣「最偉大的紀念碑」。

促轉會前主委黃煌雄在上任前邀我共餐，本人提議，轉型正義不可只限解嚴前，需有二代轉型正義。因解嚴後，藍、綠、白的大小官員不知花了多少民脂民膏，專門修建「紀念碑」。錢亂花光了，社會福利得不到資源，讓多少母親要去偷奶粉；過不去的父母要虐兒殺嬰；孝子心力交瘁，只得殺害失能的父母；大學生要打工背學貸。

這些政客把可用於支持家庭的稅收打水漂，美其名是建設國家，實際卻坐地分贓，自己好不快活，卻造成多少人間悲劇，也是種殺人，不亞於228事件吧！黃前主委聽我義憤填膺，卻無從答話。

其中，「核四紀念碑」對國人影響最大，國人每人至少負擔1.5萬元。而小英政府在2016年選前說大話，說2025年之前廢核也不缺電，因為綠能一片大好。

結果在去年底公投及九合一選舉時，被民眾打臉。地方縣市長候選人反對再建燃煤電廠，或主張減少或停用燃煤發電的人都高票當選；選後，新百里侯說南電不准北送，中電也不准北送，興建液化瓦斯的接收站又處處受阻，海上風力發電尚在虛無飄渺中。如今經濟部又決定核電廠不延役，那行政院長蘇貞昌就算衝、衝、衝，能衝出電來嗎？

核電必然有核災的風險，但天下沒有完美的制度，就算是有解方也要假以時日，因此大多數國人支持「以核養綠」公投案。要在短期內改善國內空汙，重啟核四及延後核二、核三是必要的措施，但核廢料無處去卻是個大問題。之前大陸推出「惠台31條」，如果真有心惠台，不如請北京出面協助處理台灣的核廢料。

大陸約有60座核電廠，核廢料處理經驗多、空廢無人的土地也多，例如羅布泊的核爆場地就很適合儲放核廢料。金廈通水，台灣沒有占大陸便宜，錢照付，核廢處理也可以如此。

北高二位市長，一向贊同兩岸一家親，那就請他們出面來請北京訂個「惠台第32條」，代台灣處理核廢料，這種作法對台實質有利，不會有爭議。如果老美因兩岸核能合作而不爽，那就請美國跳出來協助台灣處理核廢及能源問題吧！

（作者為亞洲大學教授）

(中國時報)