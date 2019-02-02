藤井小百合的台灣夢 開嘜拉

2019年02月02日 04:11 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

日本墨彩畫家藤井克之多次來台踏尋女兒的足跡，並留下畫作，他與女兒的故事即將改拍成電影。（陳君瑋攝）

去年來台畫下癌逝女兒生前足跡、舉辦墨彩畫展的日本爸爸藤井克之，感人故事經由本報獨家披露，引起廣大迴響，日前確定即將改拍成電影。藤井克之在臉書上公布消息，表示完全料想不到台灣電影公司會決定拍這樣一部電影，他說，「台灣，醫治了在日本心靈疲倦的女兒。接著，台灣，也安慰了痛失女兒的我們一家。」

美麗台灣 療癒一家人

牽猴子整合行銷負責人王師表示，目前已正式取得授權，將負責電影後續的改編、製作與發行。他表示，藤井克之對電影只有一個要求，「他來台畫畫的過程中，聽到許多曾經與女兒往來的朋友，告訴他女兒生前的故事。因此希望電影中女兒名字維持本名『藤井小百合』，這是他作為父親唯一的心願。」

去年7月，藤井克之在台北田園城市生活風格書店展出一系列墨彩畫，主題是女兒藤井小百合在乳癌前在台灣曾經生活、旅行經過的風景，經由媒體報導，獲得廣大迴響。

藤井克之自2017年起多次來台，走訪台北大坪林、龍山寺、迪化街、台南窄門咖啡等地，透過繪畫療癒了失去女兒的傷痛，也拼湊出女兒生前的足跡。

一隻畫筆 看見女兒的路

藤井克之在採訪中表示，小百合自15歲起受憂鬱症所苦，25歲第一次到台灣旅遊，就愛上了台灣，2012年到台北定居，在補習班教日語，「她在台灣住下之後，憂鬱症一次都沒有發作過，容光煥發，我想那應該是她此生最幸福快樂的時刻了。」

然而隔年小百合卻檢查出罹患乳癌第三期，決定回日本治療，2016年因病過世。藤井克之一度十分消沉，在朋友勸說之下，帶著相機和畫筆來到台灣，一一記錄女兒走過的風景，「我想透過這個方式，了解女兒對台灣的感動。我走過她走的路，品嚐她吃過的食物，我畫的全部都是她生活、旅行過的地方。」

王師表示，去年看到畫展相關報導後深受感動，和藤井克之接洽，表達改編成電影的意願，「不只是台灣和日本有很深的情感連結，我們也能透過藤井克之這樣外來者的視角和藝術，跟著他和小百合的腳步，重新看見台灣。」

(中國時報)