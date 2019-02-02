趙無極《無題》 春拍行情看俏

2019年02月02日 04:11 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

去年以《1985年6月至10月》刷新個人拍賣紀錄，也同時刷新亞洲油畫紀錄，一舉被加冕為「亞洲油畫之王」的趙無極，今年又有作品《無題》領銜香港蘇富比春拍，是否仍行情看漲，以及買家是否仍會是台灣人，再度引起關注。

趙無極人生創作最大尺幅作品《1985年6月至10月》去年以4.9億港元落槌，5.1億港元成交，刷新亞洲油畫拍賣紀錄，也是香港拍賣史上的最高畫作紀錄，而這幅於1985年應貝聿銘委託創作的作品，曾在2005年於香港佳士得拍賣以1800萬港元成交，時隔13年後可見趙無極行情的狂飆。

今年3月底將現身春拍的《無題》，則是趙無極「甲骨文時期」的作品，他的父親是最早的甲骨收藏家之一，趙無極自幼受薰陶而對古代文物產生濃厚興趣，遠赴巴黎後開始將甲骨文與油畫風格結合。《無題》是他「甲骨文時期」屬罕見的大尺幅作品，色彩運用滄桑渾樸，有如青銅重器的歲月痕跡，畫面線條蛻變自遠古文字。畫作原為所羅門·R·古根漢美術館所藏，為創作完成後60多年來首次現身拍場，估價6000至8000萬港元。

據Artprice統計，趙無極作品的價格自2000年以來上漲了1000%，成為近20年來價格飛漲最受矚目的藝術家，對此，大陸知美術館藝術總監王從卉認為，像趙無極、常玉這些藝術家的崛起，既有中國文化和東方美學傳統，又有中西融合的嘗試，就長期來看是藝術市場尤其是當代板塊重整的反應與趨勢，另一方面，由於大陸正經歷「文藝復興」，趙無極作品的價格飆升實為呼應。

蘇富比觀察，台灣向來是趙無極作品的「中堅」收藏勢力，對其作品的收藏一貫理性而準確，近年大陸藏家的收藏板塊也漸漸從古畫轉向當代藝術，並展現出對趙無極的興趣，價格確實也因此水漲船高。

(中國時報)