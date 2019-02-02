鋼片琴聲響 哈利波特來了
席捲全球的電影交響音樂會《哈利波特》即將再度來台，影迷們可邊看電影，邊聆聽現場演奏的電影配樂，其中讓影迷頗為熟悉的電影主題曲〈Hedwig’s Theme Song〉，是以哈利的貓頭鷹「嘿美」為主題，以聲響清脆的鋼片琴作為獨奏樂器，旋律帶有神祕感，引人入勝，一聽就知道「哈利波特來了！」，電影音樂作曲家約翰‧威廉斯表示：「鋼片琴的音色，就像鳥一樣，可以帶人自由飛行。」
有趣的是，約翰‧威廉斯也透過雙簧管演奏，模仿貓頭鷹的叫聲，雖然只有幾聲，但仍可聽見約翰‧威廉斯的童心未泯。
約翰‧威廉斯表示，「鋼片琴的音質像鋼琴，卻又帶有魔幻特質，能讓演奏者快速敲奏琴鍵，對我而言，鋼片琴的音色帶有想像特質，能夠製造出準備飛行，或是脫離地心引力，進入飛行狀態的魔法力量，就像鳥一樣，可以帶人自由飛行。」
目前《哈利波特電影交響音樂會系列》已巡演超過38個國家、600多場演出的，這回來台，一口氣推出4集，包括《神祕的魔法石》、《消失的密室》、《阿茲卡班的逃犯》以及《火盃的考驗》，將由長榮交響樂團與國立實驗合唱團共同演出，搭配40呎巨型螢幕播放，約翰‧威廉斯參與的是前三集配樂，之後的幾集雖沒參與，但也沿用他為電影設計的音樂主題。
演出預計從3月9日至24日舉行，高雄衛武營音樂廳場次為3月9日《神祕的魔法石》、3月10日《消失的密室》、3月23日《阿茲卡班的逃犯》、3月24日《火盃的考驗》（無合唱團編制）；台北國家音樂廳場次為3月15日至17日，演出《火盃的考驗》（無合唱團編制）。
(中國時報)
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