夢臨湯顯祖 反思華人文化
曾為湯顯祖逝世400周年擔任《夢臨湯顯祖》音樂劇總策畫的林在勇，至今仍為找尋湯顯祖的真價值，到處奔波、宣傳，他表示：「東方的莎士比亞已是100年前的認知，透過湯顯祖，大可以展現人類在文學藝術上所達到的高度和可能性。」
林在勇認為，在華人圈，湯顯祖的「臨川四夢」(《紫釵記》、《牡丹亭》、《南柯記》、《邯鄲記》)往往被簡化為不完整的《牡丹亭》，實則湯顯祖的關懷，從仕途朝廷到廟堂江湖，範圍至廣，「從他身上可以看到戲劇人生之外不同的價值，是值得全人類尊敬的。」
林在勇以現代人的語彙去詮釋一代文人的精神價值及文學藝術，去掉古典看似厚重的「殼」，如湯顯祖的「情不知所起，一往而深」的至情，林在勇轉化為「愛上你只用了一瞬間……」成為觸動時下年輕學子，朗朗上口的歌詞；又如主題曲「無古無今，方生方死，任他背景紛飛逝，愛了就是永恆……」劇中也透過「戲中戲」手法，由今人探尋解讀400年前的湯顯祖生平，然「誰能脫得時空」，湯顯祖追求的普世價值，實則無古無今。
「湯顯祖或許可做為東方的莎士比亞，但莎士比亞未必能作為湯顯祖。」林在勇指出，過去西方對中華文化的認識並不夠，時而流於片面，時而靠著西方已有的、相近的風格，才能引起共鳴被讀懂，《夢臨湯顯祖》試圖建立起以中華為中心的審美價值，以湯顯祖的藝術及人格，重新定義人類在文學藝術上的高度。
「這是一種使命感！」林在勇表示，近代在西方的審美與價值下，往往在影視、戲劇舞台上展現的中國人形象，總是赤腳的、黃土的、原始而粗野的人性，「這是對文化的反思與批判」，是在列強侵略下的文化不自信。
(中國時報)
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