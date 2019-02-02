費玉清不想唱到老態龍鍾

2019年02月02日 04:11 中國時報 尤嬿妮 報導

費玉清（小哥）的「2019個人演唱會」將於8日（初四）在台北小巨蛋登場，為感謝歌迷在連假期間與他共度時光，小哥過年彩排不打烊，近日已著手準備初四及初五的演出。他日前上湖南衛視春晚，提到巡演結束後將封麥，坦言雖然不捨，「但我真的不希望唱到老態龍鍾，有的人唱是因為開心，但對我來說，要留點時間給自己。」透露工作至今，竟連阿里山都還沒去過。

除了湖南春晚的表演，小哥接下來將如約完成系列巡演；春晚節目上聊起引退心情時，小哥面露不捨，表示未來會多花時間遊山玩水，「我這麼愉快地工作了這麼長的時間，如果真的要全部放下，開始新生活的嘗試，其實滿絕的。」

他直言「引退」這個想法近幾年一直都有，「該有的都得到過，很多獎項、豐富的生活，還因為歌唱去了這麼多地方、認識這麼多的知音，應該滿足了…後來想了又想，我就下定了決心。」

開始一定不習慣

小哥表示，自己一直想過平平淡淡、無憂無慮的生活，讓整個身心狀態放鬆，但他心裡明白，生活重心一旦改變，剛開始一定很不習慣，坦言退出演藝圈後可能會不太敢看電視，甚至連娛樂的報紙都不敢訂，「這是一個說不出來的心理，因為看了你一定會心裡癢癢的…它都會影響我的情緒。」費玉清演唱會購票洽寬宏藝術售票系統。

(中國時報)