費玉清不想唱到老態龍鍾
費玉清（小哥）的「2019個人演唱會」將於8日（初四）在台北小巨蛋登場，為感謝歌迷在連假期間與他共度時光，小哥過年彩排不打烊，近日已著手準備初四及初五的演出。他日前上湖南衛視春晚，提到巡演結束後將封麥，坦言雖然不捨，「但我真的不希望唱到老態龍鍾，有的人唱是因為開心，但對我來說，要留點時間給自己。」透露工作至今，竟連阿里山都還沒去過。
除了湖南春晚的表演，小哥接下來將如約完成系列巡演；春晚節目上聊起引退心情時，小哥面露不捨，表示未來會多花時間遊山玩水，「我這麼愉快地工作了這麼長的時間，如果真的要全部放下，開始新生活的嘗試，其實滿絕的。」
他直言「引退」這個想法近幾年一直都有，「該有的都得到過，很多獎項、豐富的生活，還因為歌唱去了這麼多地方、認識這麼多的知音，應該滿足了…後來想了又想，我就下定了決心。」
開始一定不習慣
小哥表示，自己一直想過平平淡淡、無憂無慮的生活，讓整個身心狀態放鬆，但他心裡明白，生活重心一旦改變，剛開始一定很不習慣，坦言退出演藝圈後可能會不太敢看電視，甚至連娛樂的報紙都不敢訂，「這是一個說不出來的心理，因為看了你一定會心裡癢癢的…它都會影響我的情緒。」費玉清演唱會購票洽寬宏藝術售票系統。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。