旺旺文教基金會揪弱勢看安迪沃荷展

2019年02月02日 04:11 中國時報 潘鈺楨 報導

普普藝術大師安迪沃荷（Andy Warhol）百件名作正在中正紀念堂盛大展出，安迪沃荷自1957年至1986年創作了百件作品，包括好萊塢性感女神「瑪麗蓮‧夢露」絹印版畫、「毛澤東」、「可口可樂」甚至「2元美金紙鈔（獨立宣言）」等，此時期堪稱安迪沃荷的黃金巔峰創作期。

安迪沃荷劃時代地脫去了藝術高貴的糖衣，讓藝術走入生活，他曾說：「賺錢是藝術，工作是藝術，能賺錢的生意就是最高級的藝術。」他把每天吃的罐頭、使用的錢、門票、洗衣粉當作創作範疇，1960年代的「湯廚濃湯罐」被視為美國大眾文化的重要象徵。

公益觀展線上報名

旺旺文教基金會長期關懷社會，提供弱勢家庭孩童適切服務與扶助，近年致力推動藝術及深耕美感教育，希望藉由本次「安迪沃荷普普狂想特展」公益觀展活動，讓更多孩童有機會親身感受藝術創作氛圍。

凡是教育部核定之偏鄉小學生或立案之社福慈善相關公益團體，即起至28日可於網路線上（https://reurl.cc/91zMY）提出報名申請，活動聯絡人請洽時藝多媒體（02）6616-6656分機110廖小姐。

(中國時報)