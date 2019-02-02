袁艾菲升格人妻夫家吃年夜飯
34歲的袁艾菲元旦被男友Denzel求婚後，經雙方家長再三交叉詢問，確定郎有情、妹有意，人生大事非兒戲後，查了合適登記的良辰吉日，趕在農曆年前、1日與Denzel登記結婚成為人妻，小兩口戴著共10萬元的Cartier婚戒分享喜訊。
她說過幾天的除夕夜就會在老公家一起過，會下廚做羹湯？她笑說：「會請他爸爸媽媽教我。」被問新婚感覺？袁艾菲說沒有太大感覺，多個新名稱而已。袁艾菲過去與餐飲小開林冠百有段情，之後與周定緯傳緋聞，但她否認。
袁艾菲與Denzel認識10年、交往2年，對方從事演員選角製片，年紀比她小1歲。袁艾菲說，元旦那天一大早起床時被求婚，是頭昏腦鈍時的突然驚喜，一切非常開心及喜悅。
經紀人表示，那麼快登記只是天時地利人合，不是因為懷孕，若真懷孕「有就有了」，目前婚禮規畫會再討論，將再與大家分享。
(中國時報)
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