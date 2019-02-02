孫協志虧王仁甫過年別吃肥
孫協志（左起）、王仁甫及許孟哲將於農曆年後攻蛋。
孫協志1日與網紅團體「在不瘋狂就等死」出席公益活動，因5566農曆年後將於台北小巨蛋開唱，孫協志表示過年期間照常排練，一刻都不能鬆懈；至於歌迷期待的南部場次？他表示已在洽談，「但還要看主辦安排」。5566年輕時舞風激烈，此次開唱將重新改編，孫協志表示體力多少有影響，但落差不大，尤其許孟哲壯如牛，他反而比較擔心王仁甫過年吃太多身材走樣。
日本天團嵐日前宣布準備休團，孫協志對於大野智提出的「想過普通人生活」感同身受，同樣身為男團隊長，孫協志直言5566團員年紀越大越難搞，因大家自主意識越來越強，又要彼此配合，自然免不了摩擦。他透露5566組團初期，協調方式歷經幾番波折，一開始因他最年長，團體事務由他說了算，後來變成大家共同協商，現在則是只要大家好就好，他沒太多意見。
身為高雄人的孫協志，今年為彩排演唱會無法回高雄陪媽媽過節，昨活動上被問擔任高雄大使意願？他表示「非常樂意」，最想將在地美食推薦給大家。
(中國時報)
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