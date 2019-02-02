《廉政風雲》劉青雲撞臉巴哥犬

2019年02月02日 04:11 中國時報 李承陽 報導

劉青雲被網友形容五官像可愛的巴哥犬。

劉青雲與林嘉欣在電影《廉政風雲 煙幕》扮演廉政公署裡的夫妻檔，片中兩夫妻以「巴哥犬」做為愛情信物，導演麥兆輝讚美說：「這是林嘉欣的Idea，她為劇情設計了很多小細節，都很有意思。」加入小狗的設計，也讓劇情更完整。

兩人在電影裡的對手戲不多，還因為工作衝突不斷，夫妻關係貌合神離，為營造夫妻間的默契感，林嘉欣靈機一動，想到以巴哥犬做為兩人間的愛情信物，因許多網友封劉青雲與可愛的巴哥狗非常相似，臉上線條都很明顯，看起來都有種憨憨的喜感，影帝意外撞臉可愛小狗，話題在網路發燒許久。

學泡廉記咖啡

劉青雲一點都不介意網友說他撞臉巴哥犬，也欣然接受林嘉欣的建議，完全配合演出，一場他舉著老婆的牌子到機場接機的畫面，牌子上還畫了一隻巴哥犬，笑果十足。

劉青雲和林嘉欣為扮演廉政公署的官員，特別接受電影公司安排，拍攝兩人用專業的咖啡機泡出一杯好咖啡，凸顯廉政公署知名的「廉記咖啡」，開拍前他們提早到場學習泡咖啡的基本技巧，再加上影帝影后級的演技，光是演泡咖啡的舉止都顯得都極有韻味，搭配感性的口白，彷彿看著預告都能聞到咖啡香。電影5日在台上映。

(中國時報)