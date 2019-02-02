《廉政風雲》劉青雲撞臉巴哥犬
劉青雲被網友形容五官像可愛的巴哥犬。
劉青雲與林嘉欣在電影《廉政風雲 煙幕》扮演廉政公署裡的夫妻檔，片中兩夫妻以「巴哥犬」做為愛情信物，導演麥兆輝讚美說：「這是林嘉欣的Idea，她為劇情設計了很多小細節，都很有意思。」加入小狗的設計，也讓劇情更完整。
兩人在電影裡的對手戲不多，還因為工作衝突不斷，夫妻關係貌合神離，為營造夫妻間的默契感，林嘉欣靈機一動，想到以巴哥犬做為兩人間的愛情信物，因許多網友封劉青雲與可愛的巴哥狗非常相似，臉上線條都很明顯，看起來都有種憨憨的喜感，影帝意外撞臉可愛小狗，話題在網路發燒許久。
學泡廉記咖啡
劉青雲一點都不介意網友說他撞臉巴哥犬，也欣然接受林嘉欣的建議，完全配合演出，一場他舉著老婆的牌子到機場接機的畫面，牌子上還畫了一隻巴哥犬，笑果十足。
劉青雲和林嘉欣為扮演廉政公署的官員，特別接受電影公司安排，拍攝兩人用專業的咖啡機泡出一杯好咖啡，凸顯廉政公署知名的「廉記咖啡」，開拍前他們提早到場學習泡咖啡的基本技巧，再加上影帝影后級的演技，光是演泡咖啡的舉止都顯得都極有韻味，搭配感性的口白，彷彿看著預告都能聞到咖啡香。電影5日在台上映。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。