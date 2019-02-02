陳志強渣男踩街 慶幸沒被丟雞蛋

2019年02月02日 04:11 中國時報 洪秀瑛 報導

陳志強昨在迪化街叫喊得相當賣力。（粘耿豪攝）

三立八點檔《炮仔聲》演員群1日到年貨大街發送紅包，戲裡演「渣男」的陳志強領隊，演他正宮的吳婉君和小三王宇婕同行，陳志強笑自己渣到無極限，原先還擔心會被民眾丟雞蛋，沒想到竟有民眾大叫他名字，他笑說每年都會到迪化街採買，以前認識他的人很少，這次完全改變，覺得喜歡他的觀眾沒有因為渣而不理智。

掃街過程，粉絲滿坑滿谷索取紅包，演員們到商家幫忙叫賣，陳志強將250元的貨品以百元賣出，王宇婕也失控，一大包零食全賣100元，讓老闆忍不住叫：「妳賣錯，我們會虧本啦。」成為名副其實的「亂賣女王」，吳東諺與陳子玄在劇中是失業CP，笑說剛好利用這次叫賣機會學習一下如何創業。

吳東諺病癒歸隊

王宇婕今年過年被媽媽放鳥，媽媽跑去大阪過年，她說平時睡眠不足，剛好利用假期補眠；吳婉君很久前預定機票準備出國放鬆，陳志強笑她真敢，還不知道劇組過年放幾天假就買機票。吳東諺之前被「冷藏」，原來得了流感，現在痊癒歸隊，今年是他婚後第一個新年，將與老婆白家綺及家人一起度過。

(中國時報)