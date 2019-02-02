張軒睿集郵S.H.E只欠Hebe
陳嘉樺（Ella）、張軒睿、嚴正嵐、吳承洋等人1日為電影《大三元》，到迪化街掃街催票房，有趣的是張軒睿前陣子與Selina在陸綜戀愛節目《女兒們的戀愛》飄CP感，加上他在電影裡跟Ella談姊弟戀，等於是已跟S.H.E其中兩位演過情侶，獨差Hebe即完成天團集郵。
問及張軒睿是否有計畫跟Hebe演情侶，他話還沒說就被Ella搶先說：「不能想我喔，想我犯法，但Selina需要他！」片中長輩海芬聽完都來插花：「我啦！我是Heaven，就是H。」
一行人昨掃街完，還跑了多場映後問答，令大家驚訝的是，才上映第一天就有影迷完成3刷，之後也到京站與影迷進行遊戲環節，其中Ella幫粉絲謀福利，不論輸贏都有獎，先拱張軒睿新娘抱、再叫吳承洋磨鼻子等超近距離互動，自豪對粉絲喊說：「你們這輩子都要感謝我。」自己則親了一位3歲小粉絲不同的部位10下。電影上映中。
(中國時報)
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