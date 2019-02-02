張書偉學乖滾床先報備
龍劭華、徐麗雯、張書偉、安唯綾1日出席大愛劇場《菜頭梗的滋味》記者會，張書偉劇中和安唯綾是夫妻，戲外則和小他7歲的圈外女友交往3年，他的師妹袁艾菲昨登記結婚，39歲的張書偉說，因為年紀逢9不吉利，今年不能結婚，他與女友已有共識，計畫明年年底、後年初步紅毯。
張書偉和安唯綾在《菜頭梗》沒親密戲，但在友台八點檔二度演夫妻，曾有「火車便當」姿勢的激情戲，他說有次拍親熱戲，被未來丈母娘看到電視播出，那次沒先報備，女友回家便規定他「以後要先講」，因此他現在拍親密戲一定都先報備。安唯綾去年捲入小三疑雲，昨表示事情已過去，不解很久以前的事怎會又被挖出，現在身邊已有護花使者，對方大她10歲。
龍劭華平時不拍戲就當宅男，連吃飯都懶得出門，農曆年沒有任何計畫，兒女有沒有包紅包，他回說忘了，「牡羊座在意的是過好每一天，像結婚紀念日、生日我都不在意。」他的人生起伏，看開很多事，昨想起以前跑路、三餐不繼時，曾拿香在墓前幹譙爸爸，覺得爸爸怎沒保佑他，「天公疼好人，後來演藝工作順很多。」
(中國時報)
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