子閎炒飯煲愛 鍾瑶虧拉肚子
迎接豬年，團圓的日子愈來愈近。鍾瑶、子閎、臧芮軒、王家梁趁著拍東森新劇《艾蜜麗的五件事》之餘，分享以豬肉製作而成的2道應景年菜。鍾瑶與子閎推薦「韓式豬肉煎餃」，臧芮軒、王家梁示範「紅燒獅子頭」，輕鬆教大家做出熱騰騰又美味的年夜飯。
鍾瑶和子閎切菜刀功不錯，鬥嘴功力也厲害，子閎自豪餃子包得方正，吐槽鍾瑶的餃子看起來很糾結，「上面的紋路曲曲折折，跟妳的脾氣一樣。」鍾瑶不甘示弱說子閎脾氣比她差，子閎被「衝康」裝生氣，鍾瑶機伶回說：「我沒有衝康你，這是事實，我能忍受跟你拍好幾個月，我也是成仙了。」
子閎做料理慰女友
鍾瑶在迪化街經營咖啡廳，以前常做歐美創意料理，她堂哥是廚師，她也曾跟朋友學包北部粽，從榨豬油、滷餡料，洗粽葉、炒紅蔥頭都親自來，「我很喜歡做菜，非常療癒。」
子閎輸人不輸陣，高喊「我很會炒飯」，西式義大利麵、台式炒米粉也在行，女友四葉草吃過炒米粉？他說吃過，被鍾瑶吐槽說：「她沒吐或拉肚子？」子閎誇女友的廚藝也滿厲害，小兩口有時會為了做料理一起到市場買食材，「就和一般情侶一樣，生活中有這種小確幸。」
鍾瑶以前會作菜給男友吃，笑言前男友們都是實驗對象，她沒包過餃子，這次替自己的處女作打80分，原因是絞肉內加了韓式芝麻油，還有以優格和泡菜湯汁拌成沾醬的獨家密醬；子閎捏出像太陽餅、天線寶寶的造型餃，得意說：「真的滿好吃的。」
王家梁赤手碎豆腐
臧芮軒邊做獅子頭邊和健身控的王家梁交流健身經，她每天都會做各種肉類、自製豆漿補充蛋白質，還能做出10人份料理，中西式都不成問題，她說因為外婆以前開餐廳，奶奶和爺爺開早餐店，從小耳濡目染。
她提醒王家梁在絞肉裡要放板豆腐等食材，王家梁用雙手把豆腐捏碎，還做出沉醉表情，臧芮軒在旁虧他「變態」。臧芮軒替這道「紅燒獅子頭」打90分，「這是我跟家梁第一次做獅子頭，雖然沒有達到百分百完美，但是我們都覺得滿好吃。」
(中國時報)
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