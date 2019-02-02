鍾瑶忘不了奶奶四川料理味

2019年02月02日 04:11 中國時報 洪秀瑛 報導

鍾瑶（左）和子閎邊包餃子邊鬥嘴。（陳俊吉攝）

鍾瑶對過年又愛又怕，她說18歲踏出社會包紅包到現在，14年了，無奈：「什麼時候才可以回收回來？而且隨著年紀增長愈包愈多。」她過個年至少要失血6萬元，大夥覺得這數目「還好」，她笑稱：「我只是開咖啡廳，又不是企業公司。」臧芮軒包給爸媽的遠比爸媽包給她還多，王家梁包給奶奶、外婆、爸媽，認為心意比包多包少來得重要。

25歲的子閎是4人中年紀最小，他說爸爸每次拿到紅包，講話又嗆又好笑：「他說『我比你有錢，包給我幹麼呢』，包多，他就說你那麼窮不用包那麼多，包少，又說怎麼一點誠意都沒有。」他說爸媽從反對他入行，到現在覺得他開心就好，他非常理解長輩心態，「爸媽都是這樣，嘴巴說做那什麼東西，我一轉頭就看到爸爸的手機封面是我的照片。」

鍾瑶外表看起來洋化，其實內心傳統，喜歡過節氣氛，她曾在國外工作一段時間，「中國人的節日對外國人來說充滿神祕感，要出國才能真正體會節日的重要。」她印象最深刻的年菜是奶奶的四川料理，每道年菜都有各式花椒，讓她就此愛吃花椒，可惜奶奶去年辭世，讓她十分懷念，而她的阿姨擅長江蘇菜，一大盆蟹腳和九層塔的料理常讓她垂涎三尺。

臧芮軒有一年吃到最特別的年菜是海鮮全餐，每年初二陪媽媽回娘家看到泰雅族原住民殺豬也令她難忘。王家梁說，媽媽過年會滷牛筋、牛肚等，但他前年許願工作順利，已戒吃牛肉。他對吃不講究，吃過最噁心的是自己做的健身餐，多年前他挑最極端方法控制飲食，把水煮雞胸肉切塊、地瓜和花椰菜切塊、豆漿、高蛋白粉全丟進果汁機裡，榨完就喝掉，「朋友都說我吃『噴（台語：餿水）』。」

韓式豬肉煎餃做法

食材：水餃皮約40張、韓國泡菜350公克、豬絞肉600公克、青蔥一小把、香油3小匙、胡椒粉2匙、鹽少許、砂糖1匙、白芝麻少許、麵粉少許、韓式芝麻油、橄欖油、優格

步驟：

1.將泡菜切碎後放進豬絞肉內，再放入切好的青蔥，接著滴入香油、胡椒粉、鹽、砂糖、韓式芝麻油攪拌。

2.將餃子皮外圍沾水，用湯匙舀少量餡料放餃子上包起來。

3.先將鍋子熱油後關火，再將包好的餃子排列放好，將調過的麵水倒進鍋子，水淹過餃子。將鍋蓋蓋上，大火再中火，約至6分鐘後收汁，餃子底層呈現焦皮狀即可關火，灑上白芝麻提味、增加口感。

4.將少量優格與少量泡菜湯汁攪拌當沾醬。

(中國時報)