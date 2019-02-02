臧芮軒保持特色不拍八點檔

2019年02月02日 04:11 中國時報 洪秀瑛 報導

臧芮軒（左）和王家梁認真揉製獅子頭。（陳俊吉攝）

鍾瑶去年拍了電視劇《姊的時代》、《浮士德遊戲2》、《艾蜜麗的五件事》，笑嘆女一要做的事很多，壓力不是只演演戲就算，若抱持這種心態，對演員是傷害，她去年常聽到旁人說：「妳是未來的影后、入圍金鐘…」這些話很容易扭曲一個演員對於自己表演的初衷，「我會不停提醒自己，不管今年機會再好、再多，都不要被這些影響，也盼有更多國際化的工作可以選擇。」她因為對餐飲很有興趣，希望開第2家咖啡廳。

她問子閎和她合作有沒有充電的感覺？子閎笑稱：「沒有，非常耗電，所以明年不管怎樣都要先休息。」子閎透露拍完《艾蜜麗》會先沉澱一段時間，去年是學習年，他拍偶像劇目的是為了熟悉商業運作，今年是衝刺年，希望回到入行的初衷，做自己真正想做的事，他計畫先從製片做起，在幕後控管作品的品質，他誇鍾瑶非常堅持理念，和她合作是命運之神安排，「更加確定我要做的事是正確的，不管有沒有成功。」

臧芮軒暫時不拍八點檔，去年轉換跑道和生活環境拍了2部偶像劇，她說拍八點檔和偶像劇的收入落差不大，但轉變過程要調整得很多，包括個人形象維持和講話方式，在偶像劇裡，個人特色很重要，是她未來要努力方向。王家梁去年拍了六部戲，常演律師這種高富帥角色，「很多人常問我想演什麼角色，其實除了高富帥都想挑戰，希望讓更多人看到不一樣的我。」

紅燒獅子頭做法

食材：豬絞肉800公克（肥肉3：瘦肉7）、蔥80公克、薑60公克、洋蔥1顆、太白粉120公克、蛋2顆、鹽1茶匙、白胡椒15公克、板豆腐400公克

紅燒湯食材：淬釀醬油 3大匙、糖30公克、烏醋1大匙、罐裝高湯1罐、蝦米30公克、香菇8朵、中型大白菜1顆、蒜5瓣

步驟：

1.把薑磨成泥，將薑泥、切碎的洋蔥、板豆腐捏碎，與太白粉、蛋、鹽、白胡椒加入豬絞肉內攪拌均勻，將肉糰甩幾下後，再做成肉丸，放在撒有太白粉的盤子上，等待油炸。

2.鍋內先放油熱鍋，再倒入醬油、糖、烏醋、蒜、蝦米、香菇、鹽、大白菜熱炒，接著放入適量高湯一起燜煮。

3.油炸鍋裡大火熱油，將肉丸放入油炸，約5分鐘後起鍋。

4.將炸好的獅子頭放進湯內一起煮，約8分鐘即可完成。

(中國時報)