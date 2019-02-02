亞莉安娜烏龍刺青越補越糗
亞莉安娜因沒弄懂日本漢字搞了烏龍。（取材自IG）
美國小天后亞莉安娜（Ariana Grande）的烏龍刺青沒完沒了！她為了宣傳單曲〈7 Rings〉，周二秀出手掌上的漢字刺青「七輪」，本來想表達「7個戒指」卻誤成日語的「炭火爐」。她積極想修補這個大烏龍，時隔一日她在IG限時動態上PO出修改的刺青，沒想到越補越大洞，依舊糗到不行！
亞莉安娜最初會鑄成大錯是因自作聰明，在「七」與「輪」之間省略了3個字，沒想到縮寫的「七輪」在日語中是「炭火爐」意思，與一開始想傳達的「7個戒指」，好姊妹的閨蜜之情天差地遠。她在限時動態中表示自己跑回洛杉磯找同一位刺青師修補錯誤，在「七」下面紋上「指」字，「輪」下面加一個心形符號，還不忘開自己玩笑：「安息吧『炭火爐』，我其實真的很喜歡你。」
新歌點閱數逾億
沒想到這樣依舊於事無補，因為從左到右讀意思為「炭火爐」，從上到下念則是「七根手指」，全部加在一起會被當成「炭燒手指」，比之前更荒謬。不過亞莉安娜沒有白受皮肉苦，歌曲〈7 Rings〉上架1周YouTube點閱數超過1億，相信在炭火爐加持下新歌討論度絕對能夠繼續旺燒。
(中國時報)
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