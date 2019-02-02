澎湖福朋喜來登元宵夜未眠
中國時報
報導涂育晨
澎湖鬧元宵，可以很傳統，也可以很時尚！從過去的乞龜、觀掃帚神、鑽燈腳等活動，發展出許多不同的慶典活動，澎湖福朋喜來登酒店從18日起至22日，推出「元宵夜未眠‧乞龜祈福賀新春」元宵節慶專案，2天1夜每人2995元起，3天2夜每人5495元起，邀大家體驗不一樣的元宵節。
澎湖地方習俗有所謂「新正玩三天、上元玩三暝」的說法，而澎湖年輕人的春節晚間不跑夜店，專跑廟宇，元宵節連續3天，各大小廟宇均會推出各式的乞龜、過平安橋、衝轎仔、神明遶境、猜燈謎等，民俗慶典活動，宛如一場宗教嘉年華盛會。
深度體驗廟宇文化
澎湖福朋喜來登酒店保留傳統、更創新玩法，「元宵夜未眠‧乞龜祈福賀新春」由在地達人親自領隊探索元宵節慶，搭上元宵祈福專車，深度體驗澎湖的廟宇文化和底蘊豐富的歷史，見證百年來繁華熱鬧元宵慶典，體驗與台灣本島截然不同的澎湖元宵節。
住房送餐飲折抵券
遊客到澎湖慶元宵，可入住福朋喜來登酒店市景豪華雙床客房，並贈送全澎湖最時尚的音樂酒吧「SWAVE微浮酒吧」400元餐飲折抵券，讓旅客跑完廟宇後，在國際樂團熱情演唱與炫麗的燈光下，啜飲融入澎湖在地風茹茶、仙人掌果實的特調飲品，用最地道的方式，深度體驗澎湖的元宵節。詳情請洽澎湖福朋喜來登酒店06-9265048。
(中國時報)
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